Медведев заявил об уникальности образцов вооружения в России

Медведев: В РФ есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят

В Российской Федерации есть перспективные образцы вооружения, о которых пока не говорят. Об уникальности отечественных разработок порассуждал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев. Его заявление приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что речь не только о баллистической ракете «Орешник», существуют и другие образцы.

«У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас», — отметил Медведев, выступая на марафоне «Знание.Первые».

Политик указал, что противник России не только Украина, но и десятки западных стран, которые принимают прямое участие в войне с РФ.

До этого Медведев напомнил, что большинство европейских лидеров сейчас допускают неизбежность военного конфликта и призывают своих граждан к отражению агрессии.