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15:10, 5 июня 2026Бывший СССР

Кремль анонсировал ответ Путина на письмо Зеленского

Песков: Стоит дождаться оценку Путиным письма Зеленского, тема не может не затрагиваться
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин даст оценку письму украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Я не стал бы сейчас опережать события. Наверняка эта тема будет, она не может просто не затрагиваться», — сообщил официальный представитель Кремля.

Песков рекомендовал дождаться выступления Путина по этому поводу.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо Путину, в котором предложил начать прямой переговорный процесс между Украиной и Россией. Он призвал провести личную встречу для обсуждения завершения конфликта.

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