Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:23, 1 мая 2026

На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Разговор с американским лидером Дональдом Трампом подчеркнул непоколебимость позиции президента РФ Владимира Путина по конфликту на Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.

Он указал на последовательность, которую проявляет российский лидер в достижении целей специальной военной операции (СВО) на Украине. В частности, отметил эксперт, во время беседы он не уступал своих позиций. Меркурис выразил уверенность в том, что на месте Путина большинство мировых лидеров пошли бы на значительные уступки.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что телефонный разговор Путина и Трампа показал, что Москва контролирует ситуацию, а инициатива в конфликте на Украине полностью перешла к российской стороне.

29 апреля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые за 51 день. До этого лидеры стран общались 51 день назад, 9 марта. Во время беседы стороны обсуждали конфликты на Украине и в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России назвали мешающую достижению мира с Украиной страну

    Нарколог объяснил рост запоев и отравлений суррогатами на майских праздниках

    Россиянам назвали способы настроиться на работу после длинных выходных

    На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

    В Бурятии нашли тело последнего погибшего при сходе лавины

    В МИД предупредили о новом ходе НАТО в Балтийском море

    Врач объяснил главную опасность удаленной работы

    Стало известно о значительных потерях среди «элиты» ВСУ в Сумской области

    Бывший премьер-министр Украины предсказал для Зеленского тревожные дни

    Еще один российский регион подвергся атаке

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok