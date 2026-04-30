Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:24, 30 апреля 2026

В России объяснили сигнал Путина Трампу

Политолог Дудаков: Путин дал понять Трампу, что Украина проигрывает в конфликте
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool/ Reuters

Телефонный разговор Путина и Трампа показал, что Москва контролирует ситуацию, а инициатива в конфликте на Украине полностью перешла к российской стороне. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.

В публикации говорится, что, по мнению Дудакова, в этом разговоре российская сторона очень правильно и верно расставила все акценты. Эксперт отметил, что предложение РФ о перемирии на День Победы показывает, что инициатива находится на стороне страны.

Дудаков считает, что российское руководство подчеркивает, что военные успехи на поле боя позволяют Москве действовать уверенно, не опасаясь сдачи позиций в периоды временного прекращения огня. Он также указал на неспособность американской администрации оказывать реальное влияние на ситуацию.

Президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok