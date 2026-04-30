Политолог Дудаков: Путин дал понять Трампу, что Украина проигрывает в конфликте

Телефонный разговор Путина и Трампа показал, что Москва контролирует ситуацию, а инициатива в конфликте на Украине полностью перешла к российской стороне. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью News.ru.

В публикации говорится, что, по мнению Дудакова, в этом разговоре российская сторона очень правильно и верно расставила все акценты. Эксперт отметил, что предложение РФ о перемирии на День Победы показывает, что инициатива находится на стороне страны.

Дудаков считает, что российское руководство подчеркивает, что военные успехи на поле боя позволяют Москве действовать уверенно, не опасаясь сдачи позиций в периоды временного прекращения огня. Он также указал на неспособность американской администрации оказывать реальное влияние на ситуацию.

Президент России Владимир Путин заявил лидеру США Дональду Трампу, что готов объявить перемирие на Украине ради празднования Дня Победы.