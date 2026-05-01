09:24, 1 мая 2026Россия

Ученый Бутягин рассказал о лишениях в польской тюрьме

Археолог Бутягин заявил, что ему не хватало апельсинов в польской тюрьме
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: ФСБ РФ / РИА Новости

Российский археолог Александр Бутягин, который вернулся к себе домой в Санкт-Петербург, рассказал о лишениях в польской тюрьме. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, он очень любит апельсины и мандарины, но в польской тюрьме их никак не достать. «Но ничего, я восполню. Надеюсь, не опухну», — добавил он.

О задержании ученого стало известно 11 декабря 2025 года. В Польше его заключили под стражу на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму. Спустя четыре месяца ученого согласились экстрадировать, но защита подала жалобу на это решение варшавского окружного суда.

Во вторник, 28 апреля, стало известно о его освобождении. Бутягин вернулся домой в рамках обмена заключенными на белорусско-польской границе.

