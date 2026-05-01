Арестованный в Польше ученый Бутягин вернулся в Петербург

Арестованный в Польше российский археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург

Российский археолог Александр Бутягин, которого заключили под стражу в Польше по запросу Украины, вернулся к себе домой в Санкт-Петербург. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

Авторы публикации поблагодарили адвокатов, сотрудников посольства России в Польше, журналистов, коллег ученого из Эрмитажа, представителей общественных и благотворительных фондов.

«Спасибо юристам и экспертам, которые консультировали нас помимо основной команды защиты, а также всем, кто помогал находить контакты и обращаться в общественные организации, СМИ и профессиональные сообщества», — говорится в сообщении. Кроме того, благодарность выразили и тем, кто писал письма Бутягину в период, когда он находился в польском СИЗО.

В свою очередь, освободившийся археолог рассказал журналистам «Известий», что первым делом после приезда домой планирует посетить Эрмитаж.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал освобождение Бутягина сложной и успешной миссией. Представитель Кремля подчеркнул, что процесс был доведен до конца российскими спецслужбами, которые справились с задачей.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании ученого. Археолога заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму.