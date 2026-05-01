08:32, 1 мая 2026

Арестованный в Польше ученый Бутягин вернулся в Петербург

Арестованный в Польше российский археолог Бутягин вернулся в Санкт-Петербург
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Российский археолог Александр Бутягин, которого заключили под стражу в Польше по запросу Украины, вернулся к себе домой в Санкт-Петербург. Об этом говорится в Telegram-канале «Адвокат для Александра Бутягина».

Авторы публикации поблагодарили адвокатов, сотрудников посольства России в Польше, журналистов, коллег ученого из Эрмитажа, представителей общественных и благотворительных фондов.

«Спасибо юристам и экспертам, которые консультировали нас помимо основной команды защиты, а также всем, кто помогал находить контакты и обращаться в общественные организации, СМИ и профессиональные сообщества», — говорится в сообщении. Кроме того, благодарность выразили и тем, кто писал письма Бутягину в период, когда он находился в польском СИЗО.

В свою очередь, освободившийся археолог рассказал журналистам «Известий», что первым делом после приезда домой планирует посетить Эрмитаж.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал освобождение Бутягина сложной и успешной миссией. Представитель Кремля подчеркнул, что процесс был доведен до конца российскими спецслужбами, которые справились с задачей.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании ученого. Археолога заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения раскопок в Крыму.

    Последние новости

    На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

    В офисе Зеленского раскритиковали «кушающего чебуреки» в Москве Уиткоффа

    Россиянам рассказали о действиях при укусе клеща на природе

    ОАЭ вышли из ОПЕК

    Арестованный в Польше ученый Бутягин вернулся в Петербург

    Раскрыта реакция Пентагона на заявление Трампа о выводе войск из Германии

    Минобороны опубликовало заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Губерниев предостерег Дзюбу и Овечкина от работы в Госдуме

    Украинские солдаты пили мочу на передовой

    Москвичам назвали дату исчезновения снега

    Все новости
