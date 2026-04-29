12:59, 29 апреля 2026Мир

В Кремле прокомментировали освобождение археолога Бутягина

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Освобождение археолога Александра Бутягина стало результатом непростой операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что процесс был доведен до конца российскими спецслужбами, которые справились с задачей. «Это был сложный, ответственный процесс, его с успехом провели и финализировали наши спецслужбы», — отметил он.

11 декабря 2025 года стало известно о задержании ученого. Его заключили под стражу в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожение культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму.

28 апреля российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом в Польше и под угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена. В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. В результате в Россию вернулись два человека: сам Бутягин и супруга некоего российского военнослужащего.

