Археолог Бутягин вернулся в Россию в рамках обмена с Польшей

Российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом в Польше и под угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

«Со своей стороны мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.

В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. В результате в Россию вернулись два человека: сам Бутягин и супруга некоего российского военнослужащего.

Обмен состоялся по формуле «пять на пять»

Обмен задержанными с Варшавой состоялся по формуле «пять на пять». «Среди возвращенных на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь», — рассказали в КГБ Белоруссии.

По данным ФСБ, Бутягин и гражданка России были переданы в обмен на двух офицеров молдавской спецслужбы. В ведомстве уточнили, что они действовали под прикрытием, передает РИА Новости.

Как отмечается, эти лица прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам и занимались разведывательной деятельностью. После их задержания, заявили в спецслужбе, собрали доказательства их принадлежности к иностранной разведке. «В ходе расследования уголовного дела удалось собрать неопровержимую доказательную базу, изобличающую и полностью подтверждающую их принадлежность к разведслужбе Республики Молдова», — подчеркнули в ФСБ.

Что известно о вызволенной россиянке?

Вместе с Бутягиным в Россию вернулась супруга военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте в Приднестровье. Как сообщили в ФСБ, она была задержана в 2025 году в аэропорту Кишинева. По версии российских спецслужб, против нее были выдвинуты сфабрикованные обвинения, отмечает ТАСС.

По словам представителя спецслужбы, женщину обвинили в даче взятки и приговорили к году лишения свободы, а позднее возбудили дополнительное дело по статье о шпионаже.

Вызволить россиян из польской тюрьмы помог Лукашенко и белорусский КГБ

В ФСБ подчеркнули, что операция по возвращению российских граждан носила многоэтапный характер и проводилась совместно с белорусской стороной, отмечают РИА Новости.

ФСБ России

Участие Минска в переговорах подтвердили и российские политики. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поблагодарил белорусские спецслужбы и лично президента страны. Его слова передает ТАСС. «Спасибо спецслужбам Белоруссии за ту помощь, которую они оказывают России. Большое спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал он.

В КГБ Белоруссии тем временем подчеркнули, что операция готовилась около года по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она проходила при участии спецслужб сразу семи стран.

Кто такой Бутягин и за что его задержали в Польше?

Российский ученый Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве. Польские власти действовали по запросу Украины, которая добивалась его экстрадиции. В марте суд в Варшаве удовлетворил соответствующее ходатайство. При этом решение еще не вступило в силу и могло быть обжаловано.

Украинская сторона обвиняла ученого в нанесении ущерба археологическому наследию Крыма. По данным следствия, речь шла о сумме более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Ордер на его арест был выдан судом в Киеве в апреле 2025 года.

В Эрмитаже, где работает Бутягин, ранее подчеркивали, что археолог проводил исследования на полуострове на законных основаниях, имея разрешения органов исполнительной власти.

Александр Бутягин является заведующим сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. С конца 1990-х годов он руководит экспедицией, которая ведет раскопки на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму.

До своего задержания ученый активно занимался научной деятельностью и выступал с лекциями за рубежом. В частности, он посещал Нидерланды, Чехию, Италию и Кипр. В Варшаве он оказался транзитом, возвращаясь после серии поездок с лекциями.

В ГД и научном сообществе отреагировали на возвращение Бутягина

В Госдуме освобождение ученого назвали важным результатом работы дипломатических и силовых структур. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с ТАСС, что произошедшее стало торжеством справедливости и здравого смысл».

Леонид Слуцкий председатель комитета Госдумы по международным делам

По его мнению, дело против ученого носило политический характер. Он также подчеркнул, что экстрадиция на Украину могла иметь для Бутягина крайне тяжелые последствия.

Освобождение археолога положительно восприняли и его коллеги. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко выразил надежду, что ученый сможет вернуться к работе уже в ближайшее время. «Мы очень рады этой замечательной новости. Надеемся, что Александр Михайлович Бутягин успеет в Крым к началу полевого сезона. Все-таки справедливость хоть в какой-то степени восторжествовала», — сказал он.