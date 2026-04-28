Российского археолога Александра Бутягина, находившегося под арестом в Польше и под угрозой экстрадиции на Украину, освободили в рамках обмена. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
«Со своей стороны мы освободили российского историка. Это был человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — заявил Сикорский на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TVP Info.
В Федеральной службе безопасности России подтвердили, что обмен состоялся 28 апреля на белорусско-польском участке границы. В результате в Россию вернулись два человека: сам Бутягин и супруга некоего российского военнослужащего.
Обмен задержанными с Варшавой состоялся по формуле «пять на пять». «Среди возвращенных на родину — граждане Беларуси, России и других стран СНГ. Всем им оказана необходимая первичная медицинская и бытовая помощь», — рассказали в КГБ Белоруссии.
По данным ФСБ, Бутягин и гражданка России были переданы в обмен на двух офицеров молдавской спецслужбы. В ведомстве уточнили, что они действовали под прикрытием, передает РИА Новости.
Как отмечается, эти лица прибыли в Россию в 2025 году по поддельным документам и занимались разведывательной деятельностью. После их задержания, заявили в спецслужбе, собрали доказательства их принадлежности к иностранной разведке. «В ходе расследования уголовного дела удалось собрать неопровержимую доказательную базу, изобличающую и полностью подтверждающую их принадлежность к разведслужбе Республики Молдова», — подчеркнули в ФСБ.
Что известно о вызволенной россиянке?
Вместе с Бутягиным в Россию вернулась супруга военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте в Приднестровье. Как сообщили в ФСБ, она была задержана в 2025 году в аэропорту Кишинева. По версии российских спецслужб, против нее были выдвинуты сфабрикованные обвинения, отмечает ТАСС.
По словам представителя спецслужбы, женщину обвинили в даче взятки и приговорили к году лишения свободы, а позднее возбудили дополнительное дело по статье о шпионаже.
Вызволить россиян из польской тюрьмы помог Лукашенко и белорусский КГБ
В ФСБ подчеркнули, что операция по возвращению российских граждан носила многоэтапный характер и проводилась совместно с белорусской стороной, отмечают РИА Новости.
Участие Минска в переговорах подтвердили и российские политики. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа поблагодарил белорусские спецслужбы и лично президента страны. Его слова передает ТАСС. «Спасибо спецслужбам Белоруссии за ту помощь, которую они оказывают России. Большое спасибо Александру Григорьевичу Лукашенко», — сказал он.
В КГБ Белоруссии тем временем подчеркнули, что операция готовилась около года по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко. Она проходила при участии спецслужб сразу семи стран.
Кто такой Бутягин и за что его задержали в Польше?
Российский ученый Александр Бутягин был задержан в декабре 2025 года в Варшаве. Польские власти действовали по запросу Украины, которая добивалась его экстрадиции. В марте суд в Варшаве удовлетворил соответствующее ходатайство. При этом решение еще не вступило в силу и могло быть обжаловано.
Украинская сторона обвиняла ученого в нанесении ущерба археологическому наследию Крыма. По данным следствия, речь шла о сумме более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). Ордер на его арест был выдан судом в Киеве в апреле 2025 года.
В Эрмитаже, где работает Бутягин, ранее подчеркивали, что археолог проводил исследования на полуострове на законных основаниях, имея разрешения органов исполнительной власти.
Александр Бутягин является заведующим сектором археологии Северного Причерноморья в отделе античного мира Эрмитажа. С конца 1990-х годов он руководит экспедицией, которая ведет раскопки на месте древнегреческого города Мирмекий в Крыму.
До своего задержания ученый активно занимался научной деятельностью и выступал с лекциями за рубежом. В частности, он посещал Нидерланды, Чехию, Италию и Кипр. В Варшаве он оказался транзитом, возвращаясь после серии поездок с лекциями.
В ГД и научном сообществе отреагировали на возвращение Бутягина
В Госдуме освобождение ученого назвали важным результатом работы дипломатических и силовых структур. Председатель комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил в беседе с ТАСС, что произошедшее стало торжеством справедливости и здравого смысл».
По его мнению, дело против ученого носило политический характер. Он также подчеркнул, что экстрадиция на Украину могла иметь для Бутягина крайне тяжелые последствия.
Освобождение археолога положительно восприняли и его коллеги. Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко выразил надежду, что ученый сможет вернуться к работе уже в ближайшее время. «Мы очень рады этой замечательной новости. Надеемся, что Александр Михайлович Бутягин успеет в Крым к началу полевого сезона. Все-таки справедливость хоть в какой-то степени восторжествовала», — сказал он.