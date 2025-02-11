Бывшую ведущую «Вестей» Курбангалееву потребовали экстрадировать из Чехии

Бывшая ведущая программы «Вести» на канале «Россия 1» Фарида Курбангалеева (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом) заявила, что Генпрокуратура России потребовала от Чехии ее экстрадиции. Об этом журналистка написала на своей странице в соцсети.

«Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции», — говорится в сообщении. Телеведущая уточнила, что в полученном письме не указывается причина требования о ее выдачи.

Фото: @farida.kurbangaleeva

Курбангалееву обвиняют сразу по двум статьям УК РФ

Как полагает журналистка, требование о ее экстрадиции может быть связано с уголовным делом, которое было возбуждено в отношении нее в России. В частности, Курбангалеева проходит обвиняемой сразу по двум статьям Уголовного кодекса РФ: по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации»).

В июне 2024 года Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал экс-телеведущую на два месяца, а в октябре того же года ее объявили в международный розыск.

В прошлом году также стало известно, что в деле бывшей ведущей телепрограммы «Вести» об оправдании терроризма и фейках о Вооруженных силах (ВС) России могут появиться новые фигуранты. Как следует из материалов суда, уголовное дело было «возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц».

Кадр: Россия-1

Экс-ведущую «Вестей» признали иноагентом за фейки о ВС РФ

Курбангалеева вела программу «Вести» на «России 1» с 2007 по 2014 год. После присоединения Крыма к России она ушла с телеканала и покинула пределы страны. После этого журналистка заявила, что лишилась высокого заработка и статуса. «Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"» — вспомнила она в интервью.

Однако вскоре Курбангалеева вновь вернулась к своей деятельности, став «ведущей на информационной площадке, предоставляемой иностранным агентом». Там журналистка «распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике». Кроме того, она выступала против специальной военной операции на Украине и распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. За это Минюст России признал ее иностранным агентом.