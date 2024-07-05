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17:58, 5 июля 2024Интернет и СМИ

Объявленная в розыск бывшая ведущая «России 1» рассказала о финансовых сложностях

Экс-ведущая «Вестей» Курбангалеева заявила, что лишилась большого заработка

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), объявленная в России в розыск, рассказала о финансовых трудностях после ухода с телеканала. Подробности она раскрыли в интервью для телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Курбангалеева, переставшая работать в программе «Вести» в 2014 году, рассказала, что после ухода с ТВ лишилась высокого заработка и статуса. «Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"» — вспомнила она.

Расставание с работой на «России 1» телеведущая назвала мучительным состояниям.

28 июня Минюст внес Курбангалееву в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, ведущая распространяла недостоверную информацию о спецоперации на Украине, а также участвовала в создании и распространения материалов иностранных агентов.

26 июня суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее обвинили в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. До этого ведущую объявили в розыск.

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