Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции экс-ведущей «Вестей»

Генпрокуратура РФ потребовала от Чехии экстрадиции журналистки Курбангалеевой

Генпрокуратура России потребовала от Чехии экстрадиции бывшей ведущей программы «Вести» на канале «Россия 1» Фариды Курбангалеевой (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга; признана Минюстом РФ иноагентом). Об этом сама журналистка сообщила в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Сегодня чешская полиция вручила мне письмо о том, что Генпрокуратура РФ потребовала моей экстрадиции. (...) В письме не говорится, что именно стало поводом для требования моей выдачи», — рассказала Курбангалеева.

Экс-ведущая «Вестей» предположила, что требование ведомства может быть связано с уголовными делами, возбужденными в отношении нее в России.

В июне прошлого года сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву на два месяца. Журналистку обвинили в публичных призывах к терроризму, оправдании террористической деятельности, а также в публичном распространении ложной информации о Российской армии. Она была объявлена в международный розыск. Позднее стало известно, что экс-ведущую «России 1» признали иноагентом.

С 2007 по 2014 год Курбангалеева вела программу «Вести». После присоединения Крыма к России она покинула телеканал и уехала за границу. В настоящее время она проживает в Чехии.