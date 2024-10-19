Стало известно о возможном появлении в деле экс-ведущей программы «Вести» новых фигурантов

ТАСС: в деле экс-телеведущей Курбангалеевой могут появиться новые фигуранты

В деле бывшей ведущей телепрограммы «Вести» Фариды Курбангалеевой (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) по делу об оправдании терроризма и фейках о российской армии могут появиться новые фигуранты. Об этом стало известно ТАСС из материалов суда.

«Уголовное дело возбуждено 11 мая 2024 года в отношении Курбангалеевой Ф. Р. и иных неустановленных лиц», — говорится в документе.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что в рамках дела экс-телеведущей проводились оперативно-розыскные мероприятия относительно ее супруга Дениса Красильникова. Решался вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела, однако его решили не возбуждать в связи с кончиной мужчины 7 июля 2024 года.

26 июня Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

8 июня Курбангалеева была включена в реестр иноагентов. Как заявили в министерстве, журналистка, проживающая за пределами России и работающая ведущей на предоставленной иноагентом площадке, «распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов». Также она якобы распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.

18 октября стало известно, что телеведущая подала заявление в суд об обжаловании статуса иноагента.

