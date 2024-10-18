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08:43, 18 октября 2024Интернет и СМИ

Бывшая ведущая программы «Вести» обжаловала статус иноагента. Она жаловалась на финансовые сложности после ухода с ТВ

Экс-ведущая телеканала «Россия 1» Курбангалеева обжаловала статус иноагента

Кадр: Россия-1

Бывшая ведущая телеканала «Россия 1» Фарида Курбангалеева (признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) обжаловала в суде статус иноагента. Ранее ведущая была объявлена в международный розыск — ее обвиняли в оправдании террористической деятельности и распространении фейков о ВС РФ.

Курбангалеева попала в реестр иноагентов в июне

Бывшая телеведущая обжаловала статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. «Административный истец: Курбангалеева Ф.Р., административный ответчик: Минюст РФ», — уточняет РИА Новости со ссылкой на суд. Дата заседания пока не назначена.

Курбангалеева была включена в реестр иноагентов 28 июня. Как заявили в министерстве, журналистка, проживающая за пределами России и работающая ведущей на предоставленной иноагентом площадке, «распространяла недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, выступала против специальной военной операции на Украине, участвовала в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иноагентов». Также она якобы распространяла недостоверные сведения для формирования негативного образа Вооруженных сил России.

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал телеведущую на два месяца. Ее обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма.

Телеведущая рассказывала о трудностях после ухода с работы

В июле Курбангалеева рассказала, что столкнулась с трудностями после ухода с канала. Журналистка, переставшая работать в программе «Вести» в 2014 году, рассказала, что лишилась высокого заработка и статуса.

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«Было очень страшно. Буквально мысли были такие: "Что я буду завтра есть? Чем я буду кормить своих детей?"» — вспоминала она. Расставание с работой на «России 1» телеведущая назвала мучительным.

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      Варвара Кошечкина
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