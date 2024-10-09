Бывшую ведущую программы «Вести» объявили в международный розыск за фейки о ВС России

Экс-ведущую Курбангалееву объявили в международный розыск за фейки о ВС России

Бывшую ведущую программы «Вести» Фариду Курбангалееву (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, выполняет функции иноагента) объявили в международный розыск за фейки о Российской армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Замоскворецкий районный суд Москвы заочно арестовал Курбангалееву. Она обвиняется по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и по части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Курбангалеева перестала работать в программе «Вести» в 2014 году. Сейчас она ведет собственный канал на YouTube и живет в Праге.