Сикорский: Польша освободила российского археолога Бутягина в рамках обмена

Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину, в рамках обмена с Белоруссией. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Со своей стороны мы освободили российского историка. Это человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — сообщил министр.

О задержании Александра Бутягина в Польше по требованию властей Украины стало известно 11 декабря. Историка обвиняли в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

В марте Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал это решение, отметив, что оно является «чрезвычайно проукраинским».