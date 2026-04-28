Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:50, 28 апреля 2026Мир

Польша освободила российского археолога Бутягина

Сикорский: Польша освободила российского археолога Бутягина в рамках обмена
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Польша освободила российского археолога Александра Бутягина, которого должны были экстрадировать на Украину, в рамках обмена с Белоруссией. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский, передает ТАСС.

«Со своей стороны мы освободили российского историка. Это человек, который должен был быть экстрадирован на Украину», — сообщил министр.

О задержании Александра Бутягина в Польше по требованию властей Украины стало известно 11 декабря. Историка обвиняли в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

В марте Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Киева об экстрадиции Бутягина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал это решение, отметив, что оно является «чрезвычайно проукраинским».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ОАЭ сообщили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+

    Бывший глава МИД Германии усомнился в будущем НАТО

    Врач назвала самую важную процедуру для кожи после зимы

    В России прокомментировали возможный запрет Берлина на символику 9 Мая

    Бывшая участница российского шоу о выживании раскрыла правду о питании на проекте

    Бывший украинский футболист рассказал о предложении стать капитаном сборной России

    Популярная в 2000-х челка вернулась в моду

    Шуфутинский высказался о творчестве SHAMAN

    Россиянка с двумя детьми попала в полицию из-за игрушек на вечеринке

    Германия начала разработку проекта бюджета с 200 млрд евро заимствований

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok