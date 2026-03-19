12:49, 19 марта 2026Мир

В Кремле раскритиковали решение Польши выдать российского ученого Украине

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Бутягин. Фото: Robert Kowalewski / Agencja Wybor / Reuters

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину является «чрезвычайно проукраинским». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», — отметил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Москва приложит все возможные усилия для защиты интересов российского гражданина в этой ситуации.

«Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться», — добавил Песков, комментируя решение польского суда об экстрадиции археолога по запросу Киева.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков резко высказался об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину. По его словам, польские власти «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть».

Глава Россотрудничества также выразил личное мнение о необходимых ответных мерах. Он считает необходимым, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо».

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Александра Бутягина. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года, когда он направлялся с лекциями в Европу. Украинская сторона обвиняет археолога в незаконных раскопках в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей).

    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Предсказан эффект от подорожания нефти для России

    20-летний студент поехал на каникулы в Европу и пропал без вести

    Мужчина с фамилией Ломинога настроил удаленный доступ к готовящимся терактам в России

    Россияне бросились за новыми кредитами

    104-летний мужчина с магическими татуировками раскрыл секреты долголетия

    Один из регионов мира купит рекордный объем российского мазута

    Лавров обменялся телеграммами с коллегой из европейской страны

    На Луну доставят АЭС

    В ЕС задумались об отмене санкций против поставок газа из России

    Все новости
