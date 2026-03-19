В Кремле раскритиковали решение Польши выдать российского ученого Украине

Песков назвал суд в Польше проукраинским из-за решения выдать ученого Бутягина

Решение суда Варшавы об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину является «чрезвычайно проукраинским». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Очевидно, что суд чрезвычайно проукраинский», — отметил представитель Кремля. Он также подчеркнул, что Москва приложит все возможные усилия для защиты интересов российского гражданина в этой ситуации.

«Нам надо делать все возможное, чтобы оказать содействие нашему гражданину в защите его законных интересов. Эта работа будет делаться», — добавил Песков, комментируя решение польского суда об экстрадиции археолога по запросу Киева.

Ранее руководитель Россотрудничества Евгений Примаков резко высказался об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину. По его словам, польские власти «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть».

Глава Россотрудничества также выразил личное мнение о необходимых ответных мерах. Он считает необходимым, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо».

Окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Александра Бутягина. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года, когда он направлялся с лекциями в Европу. Украинская сторона обвиняет археолога в незаконных раскопках в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей).