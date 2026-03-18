Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:35, 18 марта 2026Мир

Решение Польши об экстрадиции российского ученого описали словом «твари»

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков резко высказался об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

«Вот твари же. Просто твари», — написал Примаков. По его словам, польские власти «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть».

Глава Россотрудничества также выразил личное мнение о необходимых ответных мерах. Он считает необходимым, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо». Примаков признал, что такой подход могут назвать «захватом заложников», но другого выбора в отношении государства, которое «скармливает наших людей чертям», не остается.

Ранее окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Александра Бутягина. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года, когда он направлялся с лекциями в Европу.

Украинская сторона обвиняет археолога в незаконных раскопках в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен(около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Защита ученого намерена обжаловать решение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok