Решение Польши об экстрадиции российского ученого описали словом «твари»

Примаков назвал тварями власти Польши за выдачу Украине археолога Бутягина

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков резко высказался об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина из Польши на Украину. Свое мнение он опубликовал в Telegram-канале.

«Вот твари же. Просто твари», — написал Примаков. По его словам, польские власти «реально решили отдать ученого — не политика, не военного человека, а ученого — на буквально мучения и смерть».

Глава Россотрудничества также выразил личное мнение о необходимых ответных мерах. Он считает необходимым, чтобы «диппредставительствам и компаниям, официальным и частным лицам из Польши было в России максимально плохо». Примаков признал, что такой подход могут назвать «захватом заложников», но другого выбора в отношении государства, которое «скармливает наших людей чертям», не остается.

Ранее окружной суд Варшавы удовлетворил запрос Украины об экстрадиции сотрудника Эрмитажа, заведующего сектором античной археологии Северного Причерноморья Александра Бутягина. Ученого задержали в Польше в декабре 2025 года, когда он направлялся с лекциями в Европу.

Украинская сторона обвиняет археолога в незаконных раскопках в Крыму и уничтожении объектов культурного наследия, ущерб оценивается более чем в 200 млн гривен(около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти. Защита ученого намерена обжаловать решение.