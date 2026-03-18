Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:32, 18 марта 2026Мир

Польша решила выдать российского ученого Украине

Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога Бутягина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Новосильцев Артур / АГН «Москва»

Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, проводившего раскопки в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции», — цитирует агентство близких ученого.

Ранее Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве Бутягина.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok