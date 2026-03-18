Польша решила выдать российского ученого Украине

Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога Бутягина

Суд Варшавы решил выдать Украине российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, проводившего раскопки в Крыму. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд постановил удовлетворить запрос Украины об экстрадиции», — цитирует агентство близких ученого.

Ранее Украина потребовала от польской прокуратуры передать ей задержанного в Варшаве Бутягина.

О задержании Александра Бутягина по требованию Киева в Польше стало известно 11 декабря. Его обвиняют в нанесении ущерба культурному наследию Крыма на сумму более 200 миллионов гривен (около 371 миллиона рублей). При этом пресс-служба Эрмитажа, где работал ученый, напомнила, что он проводил раскопки на полуострове с разрешения органов исполнительной власти.