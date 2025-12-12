Эрмитаж прокомментировал задержание в Польше российского ученого

Эрмитаж находится в постоянном контакте с МИД России после задержания Бутягина

Эрмитаж находится в постоянном контакте с МИД России и следит за развитием ситуации с задержанием в Польше российского ученого Александра Бутягина. Об этом сообщила пресс-служба музея, ее заявление приводит ТАСС.

«Эрмитаж находится в постоянном контакте с министерством иностранных дел и делает все необходимое для разрешения ситуации», — говорится в заявлении.

В Эрмитаже напомнили, что Бутягин проводил раскопки в Крыму с разрешения органов исполнительной власти.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ надеется, что польская сторона, задержавшая российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, понимает всю абсурдность обвинений, выдвинутых Украиной.