12:51, 11 декабря 2025Мир

В МИД прокомментировали задержание в Польше российского ученого

Захарова: Надеемся на понимание Польшей абсурдности обвинений в адрес Бутягина
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия надеется, что польская сторона, задержавшая российского археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина, понимает всю абсурдность обвинений, выдвинутых Украиной. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Комментарий доступен на официальном сайте министерства.

Дипломат напомнила, что приглашенного на чтение курса лекций по теме «Последний день Помпеи» в Праге, Амстердаме, Варшаве и Белграде российского ученого задержали в Польше на основании международного ордера на арест, выданного Киевом за «уничтожении культурного наследия» во время проведения археологических раскопок в Крыму.

«Надеемся, что в Польше понимают всю абсурдность обвинений в адрес уважаемого российского ученого-археолога в „уничтожении культурного наследия“ на территории Российской Федерации и отдают себе отчет в том, что подобного рода политизированные акции не могут иметь перспектив и не останутся без последствий», — подчеркнула Захарова.

