В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

В Польше по запросу Киева задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

В Польше задержали российского ученого, представителя Эрмитажа Александра Б. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

В сообщении говорится, что известный российский ученый, высокопоставленный представитель Эрмитажа попал в руки сотрудников Агентства внутренней безопасности.

«Его преследовали украинцы за проведение незаконных археологических поисков в Крыму», — говорится в сообщении.

На радиостанции заявили, что киевские власти обвиняют Александра Б. в нанесении ущерба на сумму 200 миллионов гривен (около 4,7 миллиона долларов). После задержания ученого допросили в Окружной прокуратуре Варшавы, где он не стал давать объяснения. На радиостанции сообщили, что Александра арестовали на 40 дней.

