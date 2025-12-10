В Польше разрушили еще один памятник советским солдатам

В польском городе Машево снесли памятник солдатам Красной армии

В польском городе Машево по решению властей был снесен памятник солдатам Красной армии. Об этом сообщает телеканал TVP.

Двухметровый гранитный монумент с надписью «Слава освободителям 3 марта 1945 года», установленный через два года после окончания Великой Отечественной войны, был разрушен при помощи спецтехники. Сообщается, что демонтаж памятника был организован польским Институтом национальной памяти, руководителем которого с 2021 года является президент страны Кароль Навроцкий.

«Спустя 35 лет после падения коммунистического режима в свободной Польше подобные объекты больше не должны существовать», — заявил телеканалу заместитель президента Института национальной памяти Кароль Полейовский.

Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявил о невозможности заключения соглашения с Россией. Глава государства выступил с критикой в адрес Москвы, обвинив ее во «лжи» и «стремлении к разрушению».