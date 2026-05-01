Баскетболисты клубов НБА устроили массовую драку и сбили с ног судью

Игроки «Нью-Йорка» и «Атланты» устроили массовую драку и сбили с ног судью

Игроки клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» и «Атланта Хокс» устроили массовую драку в шестом матче первого раунда плей-офф. Об этом сообщает AP.

Инцидент произошел во второй четверти. Во время исполнения штрафного броска «Атлантой» центровой «Никс» Митчелл Робинсон и защитник «Хокс» Дайсон Дэниэлс начали бороться под кольцом. Между ними произошел конфликт, который перерос в массовую потасовку с участием всех баскетболистов, находившихся на площадке. Успокоить игроков пытались судьи, одного из них сбили с ног.

Рефери наказали двоих зачинщиков драки двойными техническими фолами. Дэниэлса увел с площадки главный тренер «Атланты» Куин Снайдер.

Встреча прошла в ночь на пятницу, 1 мая. «Нью-Йорк» одержал четвертую победу в серии и вышел в следующий раунд плей-офф.