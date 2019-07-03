Порносайт массово заставил девушек сниматься в порно

Несколько девушек подали в суд на порносайт Girls Do Porn за то, что их обманом убедили сниматься в порно, а также заставляли заниматься сексом на камеру. Об этом пишет Jezebel.

По словам 22 подавших иск человек, изначально они откликались на объявления модельного агентства Begin Modeling на Craigslist. Как только они начинали разговор с потенциальным работодателем, выяснялось, что на самом деле это Girls Do Porn. Представители компании предлагали девушкам тысячи долларов за съемки в видео и обещали, что они будут распространяться только в Австралии и Новой Зеландии.

Девушки признались, что во время подписания контракта с сайтом на них кричали и оказывали давление, в том числе с помощью угроз. Представители компании отказывались останавливать съемки порно, если девушки жаловались на боль и дискомфорт. Кроме того, их заставляли сниматься дольше, чем было оговорено заранее. В некоторых случаях девушкам приходилось заниматься сексом уже после окончания съемок.

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Видео с девушками оказались в свободном доступе в интернете, в том числе на таких сайтах, как PornHub и YouPorn. Под некоторыми из них компания указывала настоящие имена снимавшихся в ролике, из-за чего они подвергались травле и преследованию. Некоторые пытались указать компании на нарушение условий договора, однако не смогли связаться с ее представителями по прежним данным им контактам.

Иск против Girls Do Porn был подан в 2016 году, однако слушания по делу назначены на июль 2019 года. Такая задержка в судебном разбирательстве произошла из-за того, что владелец компании Майкл Пратт подал заявление о банкротстве с надеждой отсрочить рассмотрение дела.

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