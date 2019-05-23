Раскрыты условия работы модераторов порно

Представители xHamster и создатели контента на PornHub рассказали об особенностях работы модераторов на крупнейших порносайтах. Этой информацией они поделились в разговоре журналистами издания «Батенька, да вы трансформер!»

По словам источников в xHamster, на сайте есть две системы модерации: внутренняя регулируется специальной группой поддержки xHamster, внешняя — открыта для всех желающих. Для того, чтобы стать модератором сайта, нужно быть готовым к регулярной работе и иметь аккаунт, зарегистрированный как минимум 200 дней назад. При приеме на работу важен только возраст старше 18 лет, пол значения не имеет.

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Нормы выработки по просмотру видео на xHamster не существует, а свой рабочий день модераторы формируют самостоятельно. Они не получают за эти услуги зарплату, однако становятся обладателями специального значка. Администрация сайта не устанавливает конкретный срок сотрудничества и признается, что некоторые модераторы помогают компании уже более восьми лет.

PornHub не раскрывает детали работы своих модераторов, однако, по словам автора Telegram-канала «Тот парень с порнозависимостью» Николая Чумакова, объявления о поиске модераторов для PornHub можно найти на небольших сайтах-аналогах Headhunter, где размещаются предложения о подработке на непродолжительное время.

По словам создателей контента на PornHub, проблем с модерацией возникает мало, однако стоит остерегаться публикации неоригинального контента — за это канал может быть заблокирован. По их словам, тщательной постмодерации подвергаются видео с большим количеством просмотров.

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