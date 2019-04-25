Мать отчитала сына за просмотр порно и сделала его знаменитым

Подросток из Эдинбурга, столицы Шотландии, рассказал, что получил сообщение от матери, в котором она просит сына не смотреть порно на ее рабочем iPad. 19-летний Лиам Филп (Liam Philp) поделился скриншотом их переписки в Twitter. Твит британца стал вирусным.

Мать выразила опасения, что из-за просмотра порно на планшете она может потерять работу, и потребовала прекратить использовать ее устройство для этих целей. «Лиам, я даже не знаю, как правильно будет сказать, так что я скажу прямо. Ты не можешь смотреть порно на моем рабочем iPad! Я могу быть уволена за это!» — написала женщина.

«А как проходит ваш понедельник?» — поинтересовался Филп у подписчиков, выложив скриншот требования матери. Им поделились более семи тысяч раз, твит собрал свыше 50 тысяч лайков.

В комментариях многие посмеялись над ситуацией. «Поперхнулся чаем, прочитав это», — написал один. Некоторые юзеры попросили Филпа приоткрыть тайну, какие именно ролики он смотрел: «Пришли ссылочку, должно быть, годнота».

В январе женщина на анонимных условиях рассказала, как в 15 лет случайно посмотрела порно с участием родителей. По ее словам, видео было на кассете VHS, которую она нашла в родительской комнате.

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