Любительница порно развенчала миф о зависимости от фильмов для взрослых

Австралийская журналистка Надя Бокоди (Nadia Bokody), убежденная в пользе просмотра порно, попыталась объяснить, почему запойный просмотр фильмов для взрослых нельзя назвать зависимостью. Об этом она высказалась в ролике на YouTube.
По словам журналистки, она сама регулярно смотрит порно и советует парам делать это вместе, чтобы набраться новых идей, которые способны разнообразить интимную жизнь. Она также считает порно полезным, потому что оно снижает уровень насилия и помогает бороться с депрессией.
Никакой порнозависимости не существует, полагает она. Бокоди провела аналогию с увлечением футболом. «Если бы мы часами смотрели футбол, никто бы не сказал нам, что у нас есть зависимость», — объяснила журналистка.
Такая же аналогия актуальна для Netflix, зрители которого способны сутки проводить за сериалами, но при этом их не считают ненормальными.
Бокоди призвала снять табу с темы порно. «Если вы смотрите много порно, с вами не происходит ничего плохого», — заключила она, добавив, что опыт мастурбации, связанный с просмотром роликов для взрослых, тоже может оказаться полезным.
С журналисткой не согласны некоторые молодые британки. В марте телеканал BBC Three попросил их рассказать, какое влияние на них оказал просмотр порно в подростковом возрасте. Опрашиваемые ответили, что порно повлияло пагубно. В частности, они говорили, что начали воспринимать как норму насилие, изображенное в таких видео. Одна из девушек призналась, что что после более чем 10-летнего опыта самоудовлетворения при помощи порно не может достичь оргазма, не прибегая к методам дополнительной стимуляции.