Учительницу уволили за съемку порно в классе

Учительницу средней школы в американском штате Техас, которая снимала порноролики в классе и выкладывала их в интернет, уволили. Об этом сообщает The Sun.
Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Кампо. Отмечается, что на видео не было видно лица женщины, ее имя также не раскрывается.
Руководство учебного заведения подтвердило, что учительница, проработавшая там три месяца, была уволена в связи с «ненадлежащим инцидентом». Там добавили, что никто из учеников школы не принимал участия в записях.
Полиция штата сообщила, что в ближайшие дни женщине могут быть предъявлены обвинения в нарушении границ разрешенного поведения или публичном разврате.
В 2018 году сообщалось, что Совет по образованию округа Ван-Бьюрен (штат Мичиган) отстранил от работы учительницу начальных классов Линду Джанак за администрирование порносайта.