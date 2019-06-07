Визит силовиков к изготовителям порно попал на видео

Группа из 11 человек в возрасте от 21 года до 39 лет задержана в Волгограде за изготовление и распространение порнографии. Оперативную запись задержания подозреваемых в пятницу, 7 июня, «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

По версии следствия, подозреваемые арендовали квартиры, где снимали порно и вели интернет-трансляции порнографического контента для зрителей из Европы и США. При этом непосредственными участниками съемок являлись шесть человек. По предварительным данным, подозреваемые успели получить от подписчиков около трех миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов») УК РФ.

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