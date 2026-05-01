Раскрыта уловка мошенников с выплатами для одной категории россиян

МВД: Аферисты стали обманывать пенсионеров под предлогом повышения пенсии

Киберпреступники начали применять уловку в отношении пожилых людей, которые хотят увеличить пенсию. Подробности раскрыли журналисты ТАСС, ознакомившись с материалами МВД России.

Уточняется, что аферисты представляются работниками отдела кадров прежнего места работы. Злоумышленник говорит по телефону о повышении пенсии и просит код из СМС, чтобы «записать в пенсионный фонд».

Через некоторое время ничего не подозревающей жертве звонит якобы следователь из ФСБ. Человеку сообщают, что от его имени пытаются оформить кредит в личном кабинете банка. Далее с пенсионером созванивается якобы представитель Центрального банка.

В этот момент гражданина убеждают в том, что деньги на счетах являются государственными, поэтому их нужно отправить в определенный офис, а также получить «протокол изъятия». Звонившие обещают вернуть средства, однако просят молчать и никому не рассказывать об этом, потому что идет «засекреченная операция».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что самыми распространенными схемами мошенников остаются безопасный счет, инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.