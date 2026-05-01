Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:02, 1 мая 2026

Раскрыта уловка мошенников с выплатами для одной категории россиян

МВД: Аферисты стали обманывать пенсионеров под предлогом повышения пенсии
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Киберпреступники начали применять уловку в отношении пожилых людей, которые хотят увеличить пенсию. Подробности раскрыли журналисты ТАСС, ознакомившись с материалами МВД России.

Уточняется, что аферисты представляются работниками отдела кадров прежнего места работы. Злоумышленник говорит по телефону о повышении пенсии и просит код из СМС, чтобы «записать в пенсионный фонд».

Через некоторое время ничего не подозревающей жертве звонит якобы следователь из ФСБ. Человеку сообщают, что от его имени пытаются оформить кредит в личном кабинете банка. Далее с пенсионером созванивается якобы представитель Центрального банка.

В этот момент гражданина убеждают в том, что деньги на счетах являются государственными, поэтому их нужно отправить в определенный офис, а также получить «протокол изъятия». Звонившие обещают вернуть средства, однако просят молчать и никому не рассказывать об этом, потому что идет «засекреченная операция».

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин рассказал, что самыми распространенными схемами мошенников остаются безопасный счет, инвестиционные аферы и фальшивые онлайн-продажи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе указали на деталь в поведении Путина во время разговора с Трампом

    Клуб Капризова вышел в следующий раунд плей-офф НХЛ

    Раскрыта уловка мошенников с выплатами для одной категории россиян

    На Западе испугались слов Медведева о ядерном апокалипсисе

    В офисе Зеленского раскритиковали «кушающего чебуреки» в Москве Уиткоффа

    Россиянам рассказали о действиях при укусе клеща на природе

    ОАЭ вышли из ОПЕК

    Арестованный в Польше ученый Бутягин вернулся в Петербург

    Раскрыта реакция Пентагона на заявление Трампа о выводе войск из Германии

    Минобороны опубликовало заявление после массированной атаки ВСУ на регионы России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok