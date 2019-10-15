Pornhub назвал лучших в порно

Определены победители ежегодной порнопремии Pornhub в 2019 году. Список лауреатов опубликован на сайте. Впервые награждение проводилось в 2018 году.

Церемония прошла 11 октября в театре «Орфей» на Бродвее в Лос-Анджелесе. Ведущей выступила порноактриса Аса Акира (Asa Akira). Самой популярной порноактрисой была признана 23-летняя американка Лана Роудс (Lana Rhoades), а самым популярным порноактером — 25-летний испанец Джорди Эль-Ниньо Полла (Jordi El Niño Polla).

При этом в отдельных номинациях только женщины выбрали, по их мнению, лучшую порноактрису и порноактера. В результате победителями оказались Абелла Дейнджер (Abella Danger) и Джонни Синс (Johnny Sins). Также были выданы статуэтки в таких номинациях, как «Лучшая лесбиянка», «Лучшая фетишистка» и «Лучшая порноактриса с большой грудью».

Лучшим порносайтом признали Team Skeet, а лучшим любительским каналом (видео публикуют не порноактеры) — Leolulu. Награду главной звезды вручили блогерше Бель Делфин.

В середине 2019 года Делфин пообещала создать аккаунт на PornHub, если ее пост в Instagram наберет один миллион лайков. После достижения этой отметки девушка сдержала слово и завела канал на порносайте, но неприличного контента там не разместила.

В 2018 году режиссером церемонии награждения премии Pornhub Awards был рэпер Канье Уэст. Там он представил клип на совместный с Lil Pump трек I Love It. Награждение прошло 6 сентября в лос-анджелесском театре Беласко. Личный бренд рэпера Yeezy отвечал за внешний вид всех участников церемонии.

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