Женщина сняла секс с бывшим на камеру и случайно стала звездой Pornhub

Женщина из Великобритании, имя которой по ее просьбе было изменено на Софи (Sophie), пожаловалась на то, что ее жизнь изменилась к худшему после того, как она обнаружила видео с собой на Pornhub. Об этом она рассказала в эфире программы Victoria Derbyshire на телеканале «Би-би-си».

Софи узнала о появлении шести роликов с ней на порносайте весной 2018 года. Об этом ей сказал партнер ее сестры. Когда Софи зашла на Pornhub, то увидела, что одно из видео с ней набрало сотни тысяч просмотров и находилось в десятке самых популярных роликов на сайте.

Ролики были удалены с сайта в течение недели, однако за это время некто успел сделать из них сто коротких видео и загрузить их обратно на сайт. Софи связалась с Pornhub по поводу происходящего, после чего ее перенаправили на другую компанию, которая занимается запросами удаления видео с сайта. По словам женщины, компания не удовлетворила ее просьбы.

Представители Pornhub в комментарии «Би-би-си» заявили, что не нашли запросов Софи об удалении видео, однако в настоящий момент связались с ней и работают над разрешением данного вопроса.

Софи призналась, что была шокирована и смущена, когда увидела видео с собой. Она и ее новый партнер начали испытывать трудности в отношениях после случившегося. Кроме того, Софи рассказала, что произошедшее сильно повлияло на ее дочь-подростка.

Шесть роликов с Софи были сняты во время отношений с ее бывшим партнером. Женщина утверждает, что не давала согласия на публикацию видео.

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