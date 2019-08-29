Парень отправил домашнее порно с бывшей ее матери и попал в тюрьму

Жительница Великобритании Алиша Стерлинг (Alisha Sterling) стала жертвой порномести со стороны бывшего парня Джоша Поттса (Josh Potts). Как сообщает The Sun, он отправил домашнее порно матери Стерлинг, из-за чего попал под суд.

Однако 22-летняя девушка оказалась недовольна тем, как суд наказывает, совершивших подобное преступление. По ее словам, Поттс «легко отделался». Стерлинг подчеркнула, что ее жизнь больше не будет прежней, а бывший получил лишь 10 месяцев заключения в тюрьме для юных правонарушителей.

Поттс преследовал ее в течение полугода после расставания, после чего перешел к прямым угрозам, в том числе к отправке записанных ранее порнороликов. По словам девушки, угрозы поступали с неизвестных ей номеров. Сообщения с интимными записями получила не только ее мать, но и трое друзей Стерлинг.

Жертва порномести отметила, что бывший бойфренд нарушил договоренность удалить все совместные интимные снимки и записи. «Я видела, как он удалял снимки и видео, но по глупости не подумала, что они все еще могли остаться в удаленной папке. Видимо он восстановил их оттуда», — объяснила пострадавшая.

Ранее сообщалось, что 24-летний австралиец Митчелл Бриндли опубликовал в сети интимные снимки своей бывшей девушки, создав новые аккаунты в Instagram. Он совершил порноместь, но сумел избежать тюремного срока.

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