Тысячи откровенных фото девушек попали в сеть

Тысячи интимных фотографий жительниц Британии оказались в открытом доступе. Об этом пишет Metro.

Снимки хранятся на файлообменнике Mega и рассортированы в папках с именами девушек, которые вложены в папки с названиями британских населенных пунктов. По данным Metro, в каталоге фото представлены все крупные города страны.

Базу обнаружила 23-летняя британка Микала Монсун (Mikala Monsoon), которая получила ссылку на свои фото от школьной подруги. По словам девушки, ее откровенные снимки уже не первый раз появляются в интернете, но она никогда еще не видела их в таком большом каталоге.

«Это все просто ужасно. Из-за таких фото столько людей почувствуют себя плохо, а кто-то вообще узнает о них в первый раз. Это причинит им много боли», — поделилась своим мнением Монсун.

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Британка пожаловалась на базу фото в местную полицию, однако их действия ее не удовлетворили. «Мне пришлось объяснять им, что такое файлообменники. Как можно этого не понимать, а потом расследовать киберпреступление?» — возмутилась она.

В комментарии журналистам администраторы Mega заявили, что не терпят на своем ресурсе нахождения файлов, нарушающих закон, и обычно удаляют такой контент и блокируют пользователей. По данным Metro, фото девушек до сих пор находятся в открытом доступе.

Revenge porn, или так называемая порноместь, представляющая собой публикацию материалов сексуального характера без согласия на это изображенного в них лица, признана незаконной в Англии и Уэльсе с 2015 года. Максимальное наказание по этой статье достигает двух лет лишения свободы.

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