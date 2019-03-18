Найден способ остановить порноместь

Соцсеть Facebook запустила специальный инструмент для отслеживания фотографий и видео с обнаженными и полуобнаженными людьми, говорится в сообщении компании. Это позволит эффективнее предотвращать порноместь в Facebook и Instagram.

Отмечается, что инструмент работает на основе искусственного интеллекта и оперативно обнаруживает снимки и ролики с эротическим контентом. Найденные системой материалы вручную будут проверять модераторы. Если интимный контент нарушает стандарты сообщества Facebook, его удалят, а также заблокируют учетную запись пользователя, который им делился без разрешения. Для несогласных с блокировкой предусмотрена возможность апелляции.

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«Часто жертвы боятся возмездия, поэтому они неохотно сообщают о контенте сами, или не знают, что им поделились», — замечает глава службы безопасности Facebook Антигона Дэвис.

Технология будет свободно взаимодействовать с другой программой Facebook, которая также направлена против порномести. Соцсеть предлагает прислать ей свои откровенные изображения, чтобы системе было легче отслеживать похожие интимные снимки в случае, если кто-то выложит их на платформе. Программа вызвала споры, но получила одобрение со стороны жертв такого вида мести и групп, занимающихся их поддержкой.

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