Интернет и СМИ
 
Последние новости
Черные ящики показали сходство падений двух «Боингов»
Семилетний мальчик с аутизмом умер в захламленной московской квартире
Россияне убили собаку ради мяса и поплатились
На Киркорова подали в суд и потребовали 270 миллионов за плагиат
Аномально мускулистую обезьяну сняли на камеру
Немецкие банки начали экспериментировать с одеждой сотрудников
Губерниев предложил лишить денег отказавшегося бежать эстафету биатлониста
Следователи назвали фейком историю об угрозах школьнице за письмо Путину
Отец Началовой опроверг информацию о проблемах с властями из-за похорон
Новости партнеров

Найден способ остановить порноместь

Перейти в «Мою Ленту»

Соцсеть Facebook запустила специальный инструмент для отслеживания фотографий и видео с обнаженными и полуобнаженными людьми, говорится в сообщении компании. Это позволит эффективнее предотвращать порноместь в Facebook и Instagram.

Отмечается, что инструмент работает на основе искусственного интеллекта и оперативно обнаруживает снимки и ролики с эротическим контентом. Найденные системой материалы вручную будут проверять модераторы. Если интимный контент нарушает стандарты сообщества Facebook, его удалят, а также заблокируют учетную запись пользователя, который им делился без разрешения. Для несогласных с блокировкой предусмотрена возможность апелляции.

«Часто жертвы боятся возмездия, поэтому они неохотно сообщают о контенте сами, или не знают, что им поделились», — замечает глава службы безопасности Facebook Антигона Дэвис.

Технология будет свободно взаимодействовать с другой программой Facebook, которая также направлена против порномести. Соцсеть предлагает прислать ей свои откровенные изображения, чтобы системе было легче отслеживать похожие интимные снимки в случае, если кто-то выложит их на платформе. Программа вызвала споры, но получила одобрение со стороны жертв такого вида мести и групп, занимающихся их поддержкой.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Полицейский отомстил партнерше ее секс-снимками и поплатился
Пострадавшие от порномести геи рассказали о последствиях
Найден способ истребить фото голых девушек в сети
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
07:00Сегодня

Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение

18:2116 марта

Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина

19:2216 марта

Собчак раскрыла причины расставания с Виторганом

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
10:51Сегодня

Позор в эфире заставил российскую журналистку отказаться от гонорара

04:5116 марта

«Яндекс» запустит собственную социальную сеть

09:0817 марта

Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий

Интернет и СМИ00:0412 марта

«Пожалейте мужчину. Дайте ему то, в чем он нуждается»

Мусульманок в России учат ублажать мужчин любой ценой. И терпеть унижения
17:5215 марта

В терминалах оплаты нашли ворующий деньги вирус

19:1515 марта

Малахов отправился на перевал Дятлова

01:2717 марта

Подопечный Юлии Началовой выиграл шоу «Один в один» в день смерти певицы

Россия
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
Никита верит, что его сердце будет таким же здоровым, как у других детей«Сердце не может лопнуть, его обязательно вылечат»
Семилетнего Никиту спасет срочная операция, но нужна ваша помощь
Следователи назвали фейком историю об угрозах школьнице за письмо Путину
Перепутавшие рак с камнями врачи выплатят россиянке штраф за неверный диагноз
Россиянин попытался распилить снаряд и умер
Все материалы
Мир
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
США задумались о новых санкциях против России из-за Венесуэлы
Черные ящики показали сходство падений двух «Боингов»
Переговоры России и Японии по Курилам засекретили
Десятки Су-35 отправятся в Египет
Роберт Дерст«Поубивал их всех, вот и все»
Американского миллиардера обвиняют в загадочных убийствах. Их пытаются раскрыть уже 18 лет
США опровергли планы остаться в Сирии
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Столкновения в центре Киева. Август 2014 года«Порешить этих тварей на месте!»
Нищие старики, злоба и отчаяние. Чем живут православные на Украине
Порошенко отказался торговаться по Крыму
В Киеве напали на наблюдательницу ОБСЕ
Порошенко пообещал Украине новую ракетную программу
В отъезде украинцев в другие страны на заработки не увидели катастрофы
Все материалы
Экономика
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Иван Овчинников«Я пошел за лидером»
Чтобы добиться успеха, надо найти правильную франшизу
Здоровое падение
Почему экономические кризисы спасают миллионы жизней, но из-за них умирает так много людей
В России решили победить ночную продажу пива
Россия продолжила избавляться от госдолга США
Оценены последствия новых антироссийских санкций для мира
Названы худшие сосиски
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Российского полицейского наказали за гибель чемпиона по пауэрлифтингу в драке
За гибель 14 детей в карельском озере осудили директора детского лагеря
Мигрант прострелил ягодицы посетителю московского кафе
Двое россиян перевели террористам ИГ более 10 миллионов рублей
Все материалы
Наука и техника
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Дмитрий РогозинНе прощай их, Юра
Как «Роскосмос» уничтожает российскую космонавтику
Раскрыта точность удара Су-34
Создатель «Арматы» попал на проценты
Известное лекарство для сердца признали опасным для сердца
«Роскосмос» заврался с «Наукой»
Все материалы
Спорт
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Сталлоне оценил «бой богов» Нурмагомедова и Макгрегора
Оставшаяся без ЧМ Туктамышева рассказала об отношениях с Медведевой
Руководство российского биатлона назвали «обалдуями»
Тренер «Спартака» заговорил о единстве России и Украины
Российские и швейцарские футболистки устроили драку во время матча
Российский биатлонист сбежал от журналистов после провальной гонки на ЧМ
Все материалы
Культура
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
«Женщины были очарованы им»
Как Россия захватывала Америку: настоящая история Кончиты и Николая Резанова
Юлия НачаловаДикая бабочка
Она победила Кристину Агилеру и стала звездой. Умерла Юлия Началова, ей было 38 лет
Отец Началовой опроверг информацию о проблемах с властями из-за похорон
На Киркорова подали в суд и потребовали 270 миллионов за плагиат
Шнуров сравнил свое назначение в Госдуме с проявлением старческого маразма
Макаревич раскритиковал выросших на его песнях фанатов из-за позиции по Крыму
Все материалы
Интернет и СМИ
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Женщина сняла для мужа эротику и случайно выставила ее на всеобщее обозрение
Караван в никуда
Один из лучших фотографов мира показал, как желание жить лучше стало для людей приговором
Обнародован отчет о смерти бывшего министра печати Лесина
Позор в эфире заставил российскую журналистку отказаться от гонорара
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Видео массового расстрела в Новой Зеландии разошлось миллионами копий
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Ким Кардашьян показала прогрессирующее кожное заболевание на фото без макияжа
Названа новая любимая пластика женщин
Помощница Петросяна похвасталась роскошной жизнью
Обвиненный в домогательствах российский дизайнер запел
Все материалы
Путешествия
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Здесь работают исключительные красавчики»
Горы Грузии заставляют забыть о хинкали и вине. А еще там очень любят русских
Обрушение скалы на гулявших по пляжу туристов попало на видео
Названы самые чистоплотные авиакомпании
Пассажир бизнес-класса обнаружил живую личинку в своем обеде
Авиалайнер из Москвы прилетел в Сочи со сломанным крылом
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (справа) и Скорпио (слева)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Преданная собака неделю сидела у больницы в ожидании умершего хозяина
Женщина подала в суд на кладбище из-за засосавшей ее могилы
Метель вынудила фермеров откапывать заживо погребенных в снегу коров
Напряженная работа довела женщину до паралича лица
Все материалы
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Повесть о настоящем человеке
Почему обновление Mazda 6 — не просто рестайлинг
История самой странной Audi
Невзлетевший «крылатый металл» — почему самый инновационный хэтчбек не полюбили миллионы
Илон Маск показал очередное изображение электрического пикапа Tesla
Cadillac представил новый седан CT5
Вместо кроссовера Bugatti выпустит электрический суперкар
Все материалы
Дом
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Простота по-американски
Эти люди отвергли смартфоны, телевизоры и другие технологии. Они считают, что живут в раю
Названа стоимость самой доступной квартиры в центре Санкт-Петербурга
Названа стоимость самого дешевого дома России
В Петербурге заметили обвал спроса на жилье
Больше половины элитного жилья в Москве оказалось не жильем
Все материалы