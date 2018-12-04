Полицейский отомстил партнерше ее секс-снимками и поплатился

Полицейский из американского города Даллас, штат Техас, Александр Клилэнд (Alexander Cleland) арестован по обвинению в порномести, сообщает местный портал Dallas Observer.

32-летний страж порядка распространил в сети интимные материалы, чтобы отомстить партнерше. Ее личность и детали происшествия не раскрываются.

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По закону штата Техас, раскрытие и распространение изображений и видеороликов, демонстрирующих интимные части тела и сексуальное поведение другого человека, запрещено. Клилэнду грозит лишение свободы сроком до года и штраф в размере четырех тысяч долларов (266 тысяч рублей по текущему курсу).

Мститель сдался полицейским округа Тэррент, в подчинение которого находится Даллас. Провинившийся офицер находится в административном отпуске в ожидании результатов расследования.

В июле жена политика из американского штата Миннесота пожаловалась в полицию, когда муж разместил ее фотографию топлес на сайте своей предвыборной кампании. Так он поступил в ответ на обвинение супруги в домашнем насилии.

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