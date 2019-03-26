Россиянин опубликовал интимные фото супруги и поплатился

Житель Саратовской области во время развода с женой опубликовал в соцсети «Одноклассники» обнаженные фото супруги. Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 24-летний саратовец опубликовал фотографии в начале февраля 2019 года «на почве личных неприязненных отношений к своей 22-летней жене» и «с целью создания о ней негативного мнения у окружающих». СК возбудил дело по части 1 статьи 137 Уголовного Кодекса России («Незаконное распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную и семейную тайну, без его согласия»).

Мужчина признал вину и раскаялся в содеянном после предъявления обвинения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по данной статье составляет два года лишения свободы.

В марте соцсеть Facebook запустила специальный инструмент, который отслеживает публикации фотографий и видео с обнаженными и полуобнаженными людьми. В сообщении компании говорится, что это позволит эффективнее предотвращать порноместь в Facebook и Instagram.

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