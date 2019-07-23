Мужчина выложил в сеть интимные фото бывшей и избежал тюрьмы

Митчелл Бриндли опубликовал в сети интимные снимки своей бывшей девушки, создав новые аккаунты в Instagram. Как сообщает The West Australian, 24-летний австралиец таким образом совершил порноместь и мог попасть в тюрьму.

Мужчина был задержан полицией по обвинению в публикации обнаженных фотографий бывшей возлюбленной. Он создал несколько аккаунтов, используя ее имя, и публиковал интимные снимки, которые были сделаны в период их отношений.

Изображения появлялись на страницах фейковых профилей с 19 по 23 апреля 2019 года. В штате Западная Австралия в настоящее время действует новый закон о порномести, по которому и судили австралийца.

Ему могло грозить до 18 месяцев тюрьмы, однако Бриндли избежал тюремного срока, суд приговорил его к 12 месяцам домашнего ареста. Мужчина ранее признал вину в содеянном. «Он думал, что таким образом поступает не насильственным путем, но как мы знаем, психический вред так же значителен, [как и физический]», — сообщил адвокат осужденного в суде.

В штате Западная Австралия действует новый закон, который признает порноместь отдельным преступлением. Под этим подразумевается распространение или угроза распространением изображений человека без его согласия в обнаженном, полуобнаженном виде или в нижнем белье.

Ранее сообщалось, что в сеть выложили тысячи интимных фотографий жительниц Британии. Снимки хранятся на файлообменнике Mega и рассортированы в папки с названиями британских населенных пунктов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!