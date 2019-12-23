Европе предрекли новые теракты ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) стремительно развивается в Ираке и грозит Европе новыми терактами. Курдский эксперт по борьбе с терроризмом Лахур Талабани в интервью британскому таблоиду The Sun назвал ее «Аль-Каидой на стероидах».

Талабани рассказал, что у боевиков, базирующихся в иракских горах Хамрин, больше опыта, тактической и технической грамотности, чем когда-либо. К тому же, рассказал он, у них достаточно денег, чтобы тратить их на транспортные средства, предметы снабжения, оружие и экипировку.

«Их куда сложнее выкурить из этих гор, где у них база. Это длинная горная гряда с большим количеством укрытий и пещер. Контролировать ее армии Ирака очень сложно», — сказал эксперт.

В той же заметке издание привело мнение Пола Стотта, эксперта из Общества Генри Джексона: он считает, что исламистская идеология укоренилась в странах Западной Европы, и теракты в них в течение следующего десятилетия «весьма вероятны».

В ноябре текущего года источник в Пентагоне сообщил о «Заповеднике ИГ» — укромной долине в иракских горах, которую не контролирует ни пешмерга (вооруженные силы Иракского Курдистана), ни иракская армия. В этой нейтральной зоне скрываются и тренируются террористы, ушедшие с территории Сирии.

До этого Пентагон официально признал, что организация, которую ранее объявил разгромленной президент США Дональд Трамп, снова наращивает влияние в Ираке.

В 2014 году ИГ захватило значительные территории Сирии и Ирака, провозгласив там всемирный халифат. В 2017-м группировка утратила контроль над 90 процентами ранее захваченных территорий. С организацией в Сирии боролись как международная коалиция во главе с США, так и Россия, к которой Дамаск обратился с официальной просьбой о помощи.

«Аль-Каида» — международная террористическая организация, запрещенная в России.

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