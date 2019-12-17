Названа возможная зона нового военного конфликта

Заместитель генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Петр Тихоновский назвал Афганистан возможной зоной нового военного конфликта. Об этом он сообщил в беседе с журналистами, передает корреспондент «Ленты.ру».

По его словам, серьезную угрозу представляет перетекание на афганскую территорию боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) из Сирии и Ирака. В этой связи организация пристально следит за ситуацией в стране. «Работа по Афганистану крепнет», — сказал Тихоновский на пятом координационном совещании между секретариатом ОДКБ и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

Директор управления по оперативной деятельности МККК Доминик Штилхарт в свою очередь указал, что военные конфликты выходят за территорию государств, а не остаются в его границах. Другие страны втягиваются за счет участия в подобных конфликтах транснациональных вооруженных сил. Это касается в том числе Ближнего Востока, Африки и Афганистана, отметил он.

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Штилхарт подчеркнул, что боевые действия порождают миграцию и беженцев. Он также добавил, что МККК поддерживает действия России по возвращению женщин и детей из лагерей в Сирии.

«Понимаем опасения стран, чьи граждане возвращаются из таких мест. (...) Оставить женщин и детей в местах содержания под стражей — недолгосрочное решение проблемы», — сказал он. Штилхарт добавил, что возвращенных следует реинтегрировать, хотя процесс этот очень сложен.

Пятое координационное совещание между секретариатом ОДКБ и МККК прошло 17 декабря в Москве.

В ноябре сообщалось о завершении гуманитарной операции по возвращению из Ирака российских детей. Периодически женщин и детей, подозреваемых в связях с боевиками ИГ, возвращают из лагерей в страны Европы и США.

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