Россия вернула своих детей из тюрем террористов в Ираке

Гуманитарная операция по возвращению из Ирака российских детей успешно завершилась. Об этом сообщил посол России в Ираке Максим Максимов, пишет ТАСС.

МЧС России эвакуировало специальным рейсом из Багдада последнюю группу из 32 детей. Процесс продолжался с вечера 18 ноября и до самой ночи. Детей осужденных за терроризм россиян держали в иракских тюрьмах, теперь все они вернулись на родину. Максимов отметил, что менее чем за год Москва вернула 122 ребенка.

Посол подчеркнул, что сейчас в Ираке больше не осталось российских детей, однако диппредставительство готово продолжить возвращение своих граждан, если это потребуется. На данный момент наибольшие трудности возникали из-за того, что у многих детей не было никаких документов, удостоверяющих личность.

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Максимов добавил, что иракские власти всячески содействовали возвращению российских детей, однако операция была под угрозой из-за обострившейся ситуации в стране. «Могу откровенно сказать, что до последнего момента опасались, что если возникнет новая эскалация протестов, то нам придется оперативно переносить дату вывоза несовершеннолетних россиян», — отметил посол.

Ранее сообщалось, что сразу по прилету детей доставят в Национальный медицинский исследовательский Центр здоровья детей Минздрава России. Там они должны пройти комплексное обследование.

В 2017 году была образована межведомственная комиссия по вопросу оказания содействия возвращению детей, находившихся в зоне боевых действий. Проблема присутствия российских детей в Ираке возникла из-за того, что некоторые россияне воевали на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). У них рождались дети, многие из которых остались сиротами.

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