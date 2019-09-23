В лагерях террористов на Ближнем Востоке насчитали 800 российских детей

Около 800 российских детей могут находиться в лагерях террористов на Ближнем Востоке. Об этом рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко во время совещания по вопросам розыска без вести пропавших несовершеннолетних, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин, сообщает ТАСС.

«Присутствовавшие обсудили и крайне важный вопрос возврата детей, которые находятся в лагерях террористов в различных странах», — сказала Петренко по итогам встречи. Она не уточнила, были ли приняты какие-то решения этой проблемы.

В декабре 2018 года президент Владимир Путин заявил, что российские власти работают над возвращением детей российских граждан из Сирии и Ирака. Спустя несколько дней из этих двух стран в Россию прибыли более 90 женщин и несовершеннолетних. В феврале на родину доставили еще 27 российских детей.

По словам члена совета по правам человека при главе Чечни Хеды Саратовой, к ноябрю 2018 года в одном только подконтрольном боевикам Идлибе в Сирии находилось семь тысяч россиянок — вдов погибших террористов. У каждой из них четверо-пятеро детей. Женщины хотели вернуться на родину, даже если им придется нести уголовную ответственность.

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