Германии приказали забрать себе жену террориста

Министерство иностранных дел Германии должно репатриировать из Сирии немецкую жену и троих детей мужчины, подозреваемого в участии в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Соответствующее решение принял суд в Берлине. Об этом сообщает Reuters.

По словам представителя суда, это первый подобный вердикт против правительственных структур. При этом МИД должен сначала проверить личность женщины и ее детей, и лишь затем приступать к их репатриации.

В пресс-службе рассказали, что семья подала в суд на министерство после того, как его сотрудники отклонили их запрос на помощь. Отмечается, что мать вместе с детьми хотела вернуться в Германию с сирийской территории, контролируемой курдами. Однако ведомство предложило вывезти лишь несовершеннолетних, оставив женщину в Сирии.

В суде пояснили, что мужчина, которого считают боевиком, уехал из Германии в Арабскую Республику в 2014 году. С собой он взял жену и двух дочерей, которым сейчас уже семь и восемь лет. При этом на сирийской территории два года назад у женщины родился третий ребенок. Судьба ее мужа неизвестна.

Курды ранее неоднократно заявляли, что не могут навсегда оставить на сирийской территории иностранцев. В настоящее время в лагерях на подконтрольных им территориях проживают тысячи жен и детей боевиков.

В июне курдские власти, которые контролируют северо-восточные регионы Сирии, передали европейским странам 14 детей-сирот, рожденных в семьях боевиков «Исламского государства». Несовершеннолетних забрали представители Франции и Нидерландов.

До этого сообщалось, что в США из Сирии возвратили детей и женщин, связанных с «Исламским государством». Восемь американских граждан были среди тысяч других, присоединившихся к группировке.

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