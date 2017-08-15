«Красный крест» заснял жизнь спасшихся от ИГ беженцев

Международный Комитет Красного Креста» (МККК) запечатлел повседневную жизнь мирных жителей, бежавших из сирийских городов Ракка — «столицы» запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» — и Дейр-эз-Зор. Фотографии были присланы в редакцию «Ленты.ру» представителями организации.

Фото: Ingy Sedky / ICRC 1 /5

Специалисты МККК посетили пять лагерей беженцев, расположенных в сирийских районах Эль-Хасака и Ракка. Постояльцы рассказали, как они были вынуждены на протяжении мгногих часов идти до лагерей по 45-градусной жаре, опасаясь наткнуться на заминированные участки. Когда они достигали цели, страдания не заканчивались: ожидание места в палатке могло растянуться на десять дней.