Стало известно о массовом голоде в Северной Корее

Население Северной Кореи массово сталкивается с нехваткой питания и болезнями. Об этом со ссылкой на Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщает Reuters.

Представители гуманитарной организации заявили, что причиной критической ситуации стала засушливая погода: из-за нее собранный в стране урожай оказался в два раза меньше, чем планировалось. «Все чаще встречаются случаи недоедания и связанных с водой заболеваний, таких как диарея и колит», — заявил Мохамед Бабикер, глава северокорейского отделения МККК.

Известно, что информация о голоде подтверждается и государственными СМИ КНДР: они призывали граждан готовиться к тяжелому периоду.

Предвидя неурожайный год, МККК уже потратил около 253 тысяч долларов на водяные насосы, которые позволили увеличить урожаи в некоторых регионах страны. Сейчас Бабикер призывает направить своему филиалу организации еще по меньшей мере 479 тысяч долларов для закупки ирригационных сооружений и санитарно-гигиенических принадлежностей.

В прошлом году власти Северной Кореи увеличили импорт еды и удобрений, однако, по информации вашингтонского аналитического центра C4ADS, в страну продолжают завозить и предметы роскоши, в том числе два лимузина стоимостью 500 тысяч долларов каждый.

В феврале сообщалось, что жертвами нехватки продовольствия в стране становятся маленькие дети: более 30 процентов детей в возрасте от полугода до двух лет не потребляют необходимое количество калорий, а четверть из них страдает от хронического недоедания.

Северная Корея сталкивается с постоянной нехваткой продуктов для населения с середины 1990-х годов, когда начался кризис в сельском хозяйстве, усугубивший проблемы, связанные с прекращением дотаций со стороны СССР. Жертвами голода стали, по разным оценкам, от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. Долгое время в КНДР действовала карточная система распределения продовольствия.

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