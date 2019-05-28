Взятки назвали условием выживания в Северной Корее

В ООН опубликовали доклад о нарушениях прав человека и процветании «черного рынка» в КНДР. Об этом сообщает Reuters.

В докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ ООН) говорится, что чиновники вымогают у граждан взятки, угрожая арестом и задержанием. Заявление основано на свидетельстве более двухсот северокорейцев, сбежавших из страны.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет утверждает, что от способности подкупить госслужащих зависят базовые права граждан КНДР на еду, здоровье, жилище, свободу. «Я обеспокоена тем, что вопрос ядерной угрозы отвлекает внимание международного сообщества от ужасной ситуации с правами миллионов северокорейцев», — комментирует она.

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КНДР опровергает достоверность доклада и заявляет, что он создан с целью негативного политического влияния. Кроме того, представители Северной Кореи считают, что любые гуманитарные проблемы в стране — это следствие санкций ООН 2016 года.

Ранее Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация уже выказывали свое беспокойство по поводу ситуации в КНДР, связанной с засухой и нехваткой урожая. Эксперты писали, что больше 10 миллионов жителей КНДР страдают от голода и засухи.

Специалисты считают, что ситуация осложняется из-за эффекта от санкций Совбеза ООН. Они были введены после северокорейских ядерных испытаний в 2016 году.

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