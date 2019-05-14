Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с заявлением, в котором недавний арест судна под флагом КНДР властями США назван незаконным жестоким грабежом. Текст документа опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Ведомство отмечает, что действия американской стороны противоречат главным принципам общего коммюнике, подписанного лидерами двух государств в Сингапуре в июне 2018 года. Согласно документу, Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. «США должны осознать последствия своих гангстерских действий... и должны вернуть наше судно без промедления», — следует из сообщения МИД.

Северокорейский сухогруз Wise Honest был арестован на территории США 10 мая. В министерстве юстиций США сообщили, что судно использовалось для нелегального экспорта угля и импорта военной техники. Ведомство отметило, что это нарушает санкции США и ООН.

В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты. Резолюция предусматривает ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.

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