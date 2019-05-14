Северная Корея назвала грабежом недавний арест своего судна властями США

Министерство иностранных дел Северной Кореи выступило с заявлением, в котором недавний арест судна под флагом КНДР властями США назван незаконным жестоким грабежом. Текст документа опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Ведомство отмечает, что действия американской стороны противоречат главным принципам общего коммюнике, подписанного лидерами двух государств в Сингапуре в июне 2018 года. Согласно документу, Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. «США должны осознать последствия своих гангстерских действий... и должны вернуть наше судно без промедления», — следует из сообщения МИД.
Северокорейский сухогруз Wise Honest был арестован на территории США 10 мая. В министерстве юстиций США сообщили, что судно использовалось для нелегального экспорта угля и импорта военной техники. Ведомство отметило, что это нарушает санкции США и ООН.
В декабре 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкции против Северной Кореи после проведенного там испытания баллистической ракеты. Резолюция предусматривает ограничения на поставки КНДР сырой нефти и продуктов переработки, а также промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.