Северную Корею заподозрили в защите своего ядерного оружия

Северная Корея не хочет уничтожения своего ядерного оружия и ракет. Такое заявление сделали наблюдатели ООН, передает Reuters.
В секретном докладе для комитета Совета Безопасности по санкциям приводятся доказательства того, что Пхеньян «рассредотачивает места сборки, хранения и испытаний» вооружений. В документе также говорится, что Северная Корея продолжает нарушать резолюции СБ и перегружает нефтепродукты и уголь с судна на судно в море во все больших объемах. В доказательство приводится один из случаев, когда на северокорейское судно было незаконно перекачано более 56,6 тысячи баррелей нефти стоимостью более 5,7 миллиона долларов.
Согласно заключению наблюдателей, такие действия делают ограничительные меры ООН неэффективными.
В постоянном представительстве КНДР при ООН комментировать содержание доклада отказались.
Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ведут переговоры о денуклеаризации полуострова. Их первая встреча состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. По ее итогам стороны договорились, что КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.
Вашингтон регулярно обвиняет Пхеньян в том, что страна нарушает договоренности и продолжает производить ядерные боеголовки. В свою очередь, Северная Корея уличила Вашингтон в шантаже, давлении и неправомерных новых санкциях.
Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в конце февраля 2019 года. Саммит пройдет во Вьетнаме, точная его дата пока неизвестна.