Северную Корею заподозрили в защите своего ядерного оружия

Северная Корея не хочет уничтожения своего ядерного оружия и ракет. Такое заявление сделали наблюдатели ООН, передает Reuters.

В секретном докладе для комитета Совета Безопасности по санкциям приводятся доказательства того, что Пхеньян «рассредотачивает места сборки, хранения и испытаний» вооружений. В документе также говорится, что Северная Корея продолжает нарушать резолюции СБ и перегружает нефтепродукты и уголь с судна на судно в море во все больших объемах. В доказательство приводится один из случаев, когда на северокорейское судно было незаконно перекачано более 56,6 тысячи баррелей нефти стоимостью более 5,7 миллиона долларов.

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Согласно заключению наблюдателей, такие действия делают ограничительные меры ООН неэффективными.

В постоянном представительстве КНДР при ООН комментировать содержание доклада отказались.

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ведут переговоры о денуклеаризации полуострова. Их первая встреча состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. По ее итогам стороны договорились, что КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

Вашингтон регулярно обвиняет Пхеньян в том, что страна нарушает договоренности и продолжает производить ядерные боеголовки. В свою очередь, Северная Корея уличила Вашингтон в шантаже, давлении и неправомерных новых санкциях.

Вторая встреча Трампа и Ким Чен Ына должна состояться в конце февраля 2019 года. Саммит пройдет во Вьетнаме, точная его дата пока неизвестна.

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