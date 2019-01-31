Трамп разругался с разведкой

Президент США Дональд Трамп раскритиковал заявления представителей американской разведки об угрозе, исходящей от Ирана, Северной Кореи и ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в России). Об этом сообщает NBC News.

«Сотрудники разведки кажутся чрезвычайно амбивалентными и наивными, когда разговор заходит об опасности Ирана. Они неправы!» — заявил он, напомнив, что когда он стал главой государства, Тегеран создавал проблемы всему Ближнему Востоку и другим регионам. «С тех пор как ядерная сделка с Ираном была расторгнута, они ведут себя по-другому», — отметил он.

Трамп также заявил, что иранцы продолжают проводить ракетные испытания, а ослабление экономики — единственное, что их сдерживает. «Может, сотрудникам разведки стоит вернуться в школу», — написал лидер в своем Twitter.

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Эти заявления Трамп сделал после того, как во вторник, 29 января в сенате выступили директор ЦРУ Джина Хаспел, глава ФБР Кристофер Рэй и начальник национальной разведки Дэн Куатс. По их словам, Иран придерживается положений ядерного соглашения 2015 года и не развивает ядерную программу.

Трамп также раскритиковал разведку из-за ситуации с Северной Кореей и ИГ. Он отметил, что с тех пор, как он пришел к власти, боевики в Сирии утихомирились, а халифат вскоре будет полностью уничтожен. В то же время он отметил, что отношения США и КНДР сейчас лучше, чем когда-либо. «Нет [ядерных] испытаний, вернули останки [погибших солдат], обмен пленными. Заметные сдвиги в ядерном разоружении», — написал он.

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В то же время по данным американских спецслужб террористы все еще активны на территории Сирии, а Северная Корея продолжает испытания на тайных полигонах.

Отношения США и Ирана обострились после того, как в мае 2018 года Трамп объявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки 2015 года и возобновлении санкций против Тегерана.

Северную Корею ранее неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядерного оружия. В декабре 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. В ноябре стало известно, что на северокорейской территории обнаружено 13 тайных ракетных баз.

После того как в апреле 2018 года Трамп объявил о скором выполнении всех задач по борьбе с «Исламским государством», представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон рассказал, что в Сирии выросла активность ячеек террористов.

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