У Северной Кореи нашли новые секретные объекты

На территории Северной Кореи нашли еще один объект, связанный с ракетной деятельностью, о котором Пхеньян не сообщал. Об этом пишет проект Beyond Parallel, спонсируемый вашингтонским Центром стратегических и международных исследований.

По данным экспертов, в КНДР никогда не рассказывали о ракетной операционной базе Синори, расположенной к северу от Пхеньяна и в 212 километрах от демилитаризованной зоны. Отмечается, что она является штаб-квартирой ракетной бригады Стратегических ракетных войск и одной из старейших в стране.

Аналитики изучили спутниковые снимки от 27 декабря 2018 года и выяснили, что на базе есть подземный бункер. Дополняют ее два других объекта — академия, основанная еще в 1950-х или 60-х годах, и тренировочная площадка. Причем указывается, что учебное заведение раньше готовило офицеров артиллерии, а в последние десятилетия стало специализироваться на баллистических ракетах.

Материалы по теме Будет худо За чем следить, чего ждать и чего бояться в 2019 году

NBC News отмечает, что доклад распространен всего через два дня после заявления президента США Дональда Трампа о невероятном прогрессе в отношениях с Северной Корей. Глава государства также отметил, что очень ждет второй встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном в феврале. При этом пока в Белом доме новые данные аналитиков не прокомментировали.

Северную Корею ранее неоднократно подозревали в несоблюдении соглашения о ликвидации ядреного оружия. В декабре 2018-го сообщалось, что Северная Корея укрепила основную ракетную базу дальнего действия, расположенную в горной местности страны, несмотря на обязательства по денуклеаризации полуострова. В ноябре стало известно, что на северокорейской территории обнаружено 13 тайных ракетных баз.

Первая встреча Трампа с Кимом прошла в Сингапуре 12 июня 2018-го. В ходе переговоров был подписан документ, по которому Вашингтон предоставляет Пхеньяну гарантии безопасности, а Северная Корея берет на себя обязательства по денуклеаризации. После этого начался демонтаж полигона Сохэ, с которого запускались межконтинентальные баллистические ракеты. Затем Пхеньян объявил о закрытии ядерного полигона Пунгери. В то же время данные американской разведки свидетельствуют, что площадка остается пригодной для эксплуатации, и решение о ее закрытии может быть легко пересмотрено.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!